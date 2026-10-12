Erdoğan: Kentsel dönüşümde ideolojik ezberlere tahammül yok

Erdoğan: Kentsel dönüşümde ideolojik ezberlere tahammül yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Kentsel dönüşüm) Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Birilerinin rantsal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok"
Kaynak: AA