Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, kurtarmak gerekiyor" - Son Dakika