Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın.Böyle bir şey söz konusu değil"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. - Son Dakika
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