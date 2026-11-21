Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konumu, ünvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi, milletin emanetinin hakkını vermesidir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur." - Son Dakika