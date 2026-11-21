Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konumu, ünvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi, milletin emanetinin hakkını vermesidir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konumu, ünvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi, milletin emanetinin hakkını vermesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konumu, ünvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi, milletin emanetinin hakkını vermesidir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur."
Kaynak: AA