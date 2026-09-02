Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay\'ı kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti" denildi.