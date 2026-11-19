Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahalli idareler sistemimizin çağımızın ihtiyaçlarına ve milletimizin beklentilerine uygun şekilde güncellenmesine önem veriyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahalli idareler sistemimizin çağımızın ihtiyaçlarına ve milletimizin beklentilerine uygun şekilde güncellenmesine önem veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mahalli idareler sistemimizin çağımızın ihtiyaçlarına ve milletimizin beklentilerine uygun şekilde güncellenmesine önem veriyoruz"
Kaynak: AA