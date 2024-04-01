81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin iradesi sandıkta tecelli eder - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin iradesi sandıkta tecelli eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin iradesinin sandıkta tecelli ettiğini ve milletin sözünü sandık yoluyla söylediğini belirtti. Siyasetçilere mesajını sandık vasıtasıyla ileten milletin iradesinin önemine vurgu yaptı.

01.04.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin iradesi sandıkta tecelli eder, millet sözünü sandık yoluyla söyler, siyasetçilere mesajını sandık vasıtasıyla iletir"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin iradesi sandıkta tecelli eder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi
    01:18 Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi

    Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç, seçimi önde tamamladı. Açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı ve Osman Koç 7 bin 182 oy alırken, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993 oy aldı. Diğer adayların oy durumları ise şu şekildedir: Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481 oy, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425 oy, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78 oy ve diğer adaylar 27 oy aldı.

  • Akkışla'da Cumhur İttifakı Adayı Ayhan Arslan önde
    01:17 Akkışla'da Cumhur İttifakı Adayı Ayhan Arslan önde

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Ayhan Arslan, açılan sandıklarda oyların yüzde 46,41'ini alarak yarışı önde götürüyor. Arslan'ı CHP Adayı Mustafa Dursun takip ediyor.


01:07 Murat Kurum, seçim sonuçları sonrası açıklamalarda bulunuyor Murat Kurum, seçim sonuçları sonrası açıklamalarda bulunuyor
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin iradesi sandıkta tecelli eder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement