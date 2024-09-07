Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile başlatılan yeni sürecin, Gazze ve Filistin için faydalı olacağını ifade etti. Bu açıklama, bölgedeki siyasi dinamikler ve işbirlikleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, taraflar arasında işbirliğinin artmasının, barış sürecine katkı sağlayacağını vurguladı.
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8.09.2024 00:35:45. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Mısır-İlişkileri Açıklaması - Son Dakika
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