Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kavgası adabı bile olmayan bir duruma dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kavgası adabı bile olmayan bir duruma dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kavgası adabı bile olmayan bir duruma dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, 'Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz' dedi.

22.02.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kavgası adabı bile olmayan bir duruma dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:20:44. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kavgası adabı bile olmayan bir duruma dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement