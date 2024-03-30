Cumhurbaşkanı Erdoğan, para sayma görüntülerini eleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Para sayma görüntüleri) Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var."
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Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 542 bin 177 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçim günü öncesi ve sonrasında toplam 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacak.
İslahiye ilçesinde yaşayan D.G.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından jandarma ve AFAD ekipleri D.G.'yi bir kayanın altında uyurken buldu. D.G., gerekli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde, İstanbul'un ihtiyacının tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil olduğunu belirtti. Erdoğan, ayrıca deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakılması gerektiğini vurguladı.
Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine, lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle yapılan ön soruşturma kapsamında polis baskını düzenlendi. Evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı. Boluarte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği lüks saatleri aramak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, başkanın evde olmadığı belirtildi. Boluarte, daha önce saatleri çalışarak kazandığını ifade etmişti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de seçim turu atarken nostaljik klasik araçlarla renkli bir atmosfer oluşturdu. Başkan Palancıoğlu, seçim dönemini bayram havasında geçirdiklerini belirtti ve Melikgazi'ye daha güzel hizmetler kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde freni arızalanan bir tır çekicisi, Mithatpaşa Mahallesi Şehit Halil İbrahim Yılmaz Sokak'ta bir binaya çarptı. Çekici ile duvar arasında sıkışan Ferihan Özkılıç (61) hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Şahin, Ovacık'ta yapılan projelerden bahsederek, cezaevi, meslek yüksek okulu, hastane ve kaymakamlık binalarının tamamlanacağını bildirdi.
Antalya'da hava sıcaklığı 6 derece artınca termometreler 32 dereceyi gördü. Sahilde oluşan görüntü ise yazla kışı aynı anda yaşattı. Turizmin başkenti Antalya'da yaz aylarını aratmayan bir görüntü oluştu. Vatandaşlar ve turistler, Beydağlarındaki kar manzarası eşliğinde denizin tadını çıkardı.
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