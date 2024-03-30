Cumhurbaşkanı Erdoğan, para sayma görüntülerini eleştiriyor

Erdoğan: İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde, İstanbul'un ihtiyacının tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil olduğunu belirtti. Erdoğan, ayrıca deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakılması gerektiğini vurguladı.