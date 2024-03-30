Cumhurbaşkanı Erdoğan, para sayma görüntülerini eleştiriyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, para sayma görüntülerini eleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, para sayma görüntülerine ilişkin açıklama yaparak, neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamadıklarını belirtti ve ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler ve ödemeler olduğunu ifade etti.

30.03.2024 16:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Para sayma görüntüleri) Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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