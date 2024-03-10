Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin, 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin, 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız.' - Son Dakika
Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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