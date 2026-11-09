Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump'ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump'ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz"
Kaynak: AA