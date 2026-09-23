Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz"
Kaynak: AA