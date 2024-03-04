Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rekoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık"
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin genel durumu ve son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Terörle mücadele, asayiş operasyonları ve gümrük kaçağıyla mücadele konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik olarak değerlendirilen 75 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 diğer obje bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazasında yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, Destici'nin iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Kağıthane'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği-Kağıthane Cemevi'ni ziyaret ederek devletin herkese eşit davranması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Alevilere yönelik bir sözün basında yer aldığını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Kavuncu, Kağıthane mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla da bir araya gelerek iki kutuplu yapıya itiraz ettiklerini ve değişiklik istediklerini ifade etti.
AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Medeni Çetinkaya, ev ve esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla buluşuyor. Seçim çalışmalarını AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile birlikte sürdürüyor.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde, snowboard branşında dev slalom paralel kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara erkeklerde 17, kadınlarda ise 11 sporcu katıldı. Dev slalom paralel erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Federico Orlando gümüş ve Çinli Yipeng Lan bronz madalya aldı. Kadınlarda ise Çinli sporcular Yueyue Zhao altın, Lulu Wang gümüş, Japon Inka Wada ise bronz madalyanın sahibi oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babaeski ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, dönem kuralını uygulayan Abdullah Hacı'ya teşekkür etti. Özel, seçmenlere adaylara ve meydanlara sahip çıkmalarını isteyerek, milletin haklarını aramak için engelleri kaldıracaklarını söyledi. Ayrıca, Özel, STK temsilcileriyle de bir araya geldi ve 31 Mart seçimlerinin önemini vurguladı.
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