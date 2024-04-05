Erdoğan: Seçimlere gölge düşürme girişimleri sandıkta hüsrana uğradı

Konya'da binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda Kadir Gecesi'ni idrak etti

Konya'da Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua ederek bu mübarek gecenin hayırlı olmasını diledi.