Erdoğan: Seçimlere gölge düşürme girişimleri sandıkta hüsrana uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı."
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Konya'da Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua ederek bu mübarek gecenin hayırlı olmasını diledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yerel seçimleri kazanan Uğur Doğanca, AK Partili Başkan Mehmet Çömden'den belediye başkanlığı görevini devraldı. Başkan Doğanca, göreve başlamasıyla birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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