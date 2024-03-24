Erdoğan: İktidar dönemlerinde şehrimize 230 km hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrimize, iktidarlarımız ve AK Parti belediyeciliği dönemlerinde 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdık."
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleme ve onlara eşit fırsatlar sunmanın, temel öncelikleri arasında olacağını söyledi. Dağ, İzmir'de kadınların önündeki setleri kaldıracaklarını ifade ederek, kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir. Ayrıca, Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, çevrede bulunan gecekondunun üzerine yıkıldı. Olayda, gecekonduda bulunan bir kişi saniyelerle kurtulurken, beslediği köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak telef oldu. Telef olan hayvanlar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartıldı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle değişiyorsa anne ve babadan kalan tarlaları vermek istediklerini söyledi. Altınok, Yavaş'ın ahlaki boyutu olmayan iftiralar ve yalanlar attığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sahip olduğumuz, dünyada eşi benzeri az bulunan bir hukuki mevzuat ve sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda şiddetle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürdük, sürdürüyoruz.
Yerel seçimlerde oy kullanacak olan yurttaşlar, seçmen bilgi kağıtlarını bugün itibarıyla alamayacaklar. Ancak, seçmen bilgi kağıdını almayanlar, YSK'nın internet sitesi veya e-devlet uygulaması üzerinden oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini öğrenebilecekler.
AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, seçim sürecinde güçlü desteklerle yoluna devam ediyor. Şırnaklı ailelerden destek almayı sürdüren Yarka, kentin önde gelen aileleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek gelecek dönem projelerini anlattı. Ergin, coşkulu kalabalığa yeni dönem projelerini anlattı ve memleketine olan sevgisini dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandık güvenliği konusunda çalışmaların tamamlandığını vurgulayarak destek istedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde yerli üretim fideleri vatandaşlara dağıttı. Çerçioğlu, yerli üretime sahip çıkmanın önemini vurgulayarak fide üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Tepebaşı Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim krizine dikkat çekmek sürdürdüğü 'Dünya Saati' etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vererek, belediye binasının ışıklarını bir saatliğine kapattı.
TFF 3. Lig 4. Grup 25. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçta İsmail, Taha ve Ufuk'un attığı gollerle Orduspor 1967 galip gelirken, Nevşehir Belediyespor'un gollerini Osman, Umut ve Osman kaydetti.
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