Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic'le ortak basın toplantısında soruları cevapladı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic'le ortak basın toplantısında soruları cevapladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir.

11.10.2024 16:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin iki ülkenin Balkanlar'daki istikrara katkısına yönelik hangi somut adımları atacağına dair sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir." diye konuştu.

Buna yönelik olarak ikili görüşmede el ele verdiklerini ve arkadaşlarını görevlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımızla yapacaklar ve kimse de 'Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik içeriğinde neler olması gerekir?', bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız ve arkadaşlarımız bu çalışmalarını, bu görüşmelerini yapacaklar ve adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle, geleceğe yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin savunma sanayii alanında yapılması planlanan işbirliğine ilişkin, "Türk insansız hava araçlarının satın alınmasını da içeriyor mu? Yoksa başka türden bir işbirliği mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var, bizim elimizde olan imkanlar var. Biz, bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik, onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyderpey adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz."

"Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir"

Erdoğan, kendilerinin atacağı bu adımlardan hoşlananlar ve hoşlanmayanlar da olabileceğini dile getirerek, "Eğer biz siyasetçiysek, eğer siyasi liderlersek bu konularda bu kararı biz kendi arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic'le ortak basın toplantısında soruları cevapladı Açıklaması - Son Dakika

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