- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nin yapılacağı alana geldi
BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin yapacağı alana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nin yapılacağı alana geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?