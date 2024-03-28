Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, bugünlere büyük mücadeleler sonunda ulaştık. Kazanımlarımızın hiçbiri, bize altın tepside sunulmadı."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kazanımları büyük mücadeleler sonucunda elde edildi - Son Dakika
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 142 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 9 bin 570 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, diğer iki zanlı tutuklandı.
AK Parti Van Milletvekilleri ve belediye başkan adayları, Gürpınar ilçesinde düzenlenen mitingde partililere hitap etti. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını vurgulayan konuşmalarda, Gürpınar'ın geçmişi, yapılan hizmetler ve gelecek projeler üzerinde duruldu. AK Parti yetkilileri, Gürpınar'ın AK Parti belediyeciliği ile daha da ilerleyeceğini vurguladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüsle şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi. Kurum, vatandaşlara hitaben konuşma yaparak İstanbul için çalışacaklarını ve 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişinin başlayacağını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık, olay günü alkol aldıklarını ve Buket'in aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine direksiyona geçtiğini iddia etti. Kazada yaralanan müşteki, R.Ö'den şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti ve zanlı, Kırıkhan ilçesindeki konteynerde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
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