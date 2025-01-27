Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan\'ı kabul etti

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından Ankara'ya hareket etti.