Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa \'tıpış tıpış oy vereceksiniz\' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur"

26.02.2024 16:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur"

Kaynak: AA

Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur' - Son Dakika
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