Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ Üyeleri ile Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ Üyeleri ile Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, vatanın, milletin, devletin ve milli çıkarların korunması konusunda kararlı olduklarını belirtti. YAŞ toplantısı ise bugün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

01.08.2024 12:54
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız" dedi.

YAŞ, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun"

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ Üyeleri ile Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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