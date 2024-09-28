Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte ortak akılla sorunlara çözüm üreteceklerini belirtti. Yeni reform paketlerinin devreye alınacağını duyuran Erdoğan, hükümetin proaktif yaklaşımını ve ekonomik gelişmeleri destekleyecek adımları vurguladı.
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29.09.2024 04:42:18. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Yeni Reform Müjdesi - Son Dakika
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