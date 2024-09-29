Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni inşa edilen spor kompleksinin sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi olduğunu vurguladı. Bu merkez, genç sporcuların gelişimine katkıda bulunacak ve basketbolun ülke genelinde yaygınlaşmasını destekleyecek.
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30.09.2024 00:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Yeni Spor Kompleksi Açıklaması - Son Dakika
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