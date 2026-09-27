Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'e Rum tarafının güveni aşındıran adımlarını aktardı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'e Rum tarafının güveni aşındıran adımlarını aktardı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede güven yaratıcı 7 önlemi ele aldıklarını, Rum tarafının ise festivalleri iptal ederek, mülkiyet engelleri getirerek ve AB nezdindeki kararlarla güveni aşındırdığını aktardı.

NEW Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ta çözümle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) doğrultusunda güven oluşturucu önlemler konusunda adım atmaya çalışırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafının mevcut güveni daha fazla aşındıran yaklaşımlar sergilediğini söyledi.

Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında geldiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Kıbrıs Bayrak Televizyonuna canlı yayına çıkan Erhürman, görüşmede güven yaratıcı önlemlere odaklanıldığını ifade etti. Erhürman, bunların arasında geçiş noktaları, mayınlardan arındırma, afetlere müdahale ve düzensiz göçle mücadele mekanizmaları, sivil toplumla ilgili koordinasyon kurulması, spor faaliyetleri ve doğan çocuklara Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı hakkı tanınması gibi 7 madde üzerinde konuştuklarını anlattı.

Erhürman, Guterres'in temmuzda adaya yaptığı ziyaret sırasında bu maddelerin 6'sını zaten kabul ettiklerini, geçiş noktaları konusunda da müzakereye açık olduklarını dile getirerek, "Ancak bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafından geçiş noktaları dışında 6 önerinin kabulü konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı." dedi.

Müzakere sürecinde bu 7 noktaya odaklanarak çözüm üretilmesi gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Erhürman, "Açıkçası bu noktadan sonra yeni öneriler getirmenin, var olan önerileri de zorlaştıran ve sonuç alma ihtimalini azaltan bir yaklaşım olacağını değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Mevcut güveni daha fazla aşındıran yaklaşımlarla karşı karşıyayız"

Erhurman, şöyle devam etti:

"Bir de biz güven yaratıcı önlemler üzerine çalışırken, tam da aynı dönemde mevcut güveni daha fazla aşındıran yaklaşımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların arasında festivallerin, spor etkinliklerinin iptali, mülkiyet ve taşınmaz mallar konusundaki engellemeler, AB nezdinde alınan tarafgir kararlar ve bir de Kıbrıslı Türkler hiç adada yokmuş gibi uluslararası alanda İsrail gibi ülkelerle imzalanan bazı anlaşmalar var."

Guterres'e, Rum tarafının mevcut güveni de aşındıran bu faaliyetlerinin BM'nin adadaki sorunların çözümü çabalarına yardımcı olmayacağını aktardıklarını belirten Erhürman, ayrıca müzakerelerin ciddiyeti için Türk tarafı basın üzerinden tartışmaktan kaçınırken Rum tarafının ise basın açıklamalarıyla algı operasyonu yapmaya çalıştığına işaret etti.

Erhürman, ayrıca Kıbrıs Rum tarafının, kendilerinin bu hafta uluslararası toplumla görüşmelerini engellemek için BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimlerde bulunduğuna da dikkat çekerek, "Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri uluslararası topluma sadece kendileri anlatsın, bize engeller konulsun yaklaşımında bulunuyorlar." dedi.

Bütün engelleme girişimlerine rağmen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı ile görüşmeler yaptığını bildiren Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının yaklaşımının çözümden önce "siyasi eşitlik" konusunda sıkıntıları da ortaya koyduğunun altını çizdi.

"Genel Sekreter ile tamamen aynı çizgideyiz"

Erhürman, Guterres'in daha önce yaptığı Kıbrıs sorununun çözümü konusunda "Geçmişte yapılan hataların tekrar yapılmaması" yönündeki açıklamasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özetle, Genel Sekreter (adaya yaptığı ziyarette) 7 güven yaratıcı önlem ortaya koydu ve güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konularda anlamlı ilerleme olmadıkça, çok istemesine rağmen, 5+1'in toplanamayacağını söyledi. Bizim işimiz de şimdi sırasıyla güven yaratıcı önlemler konusunda doğru adımlar atmaktır. Biz de bu konuda Genel Sekreter ile tamamen aynı çizgideyiz."

Görüşmede, Genel Sekreter'e çözüm çabaları konusunda çizdiği çerçevede kendisine destek vermeye devam edeceklerini aktardıklarını anlatan Erhürman, "Kıbrıs Rum tarafının ise nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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