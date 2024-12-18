Cevdet Yılmaz'dan Kayyum Başkan'a Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Kayyum Başkan'a Teşekkür Belgesi

Cevdet Yılmaz\'dan Kayyum Başkan\'a Teşekkür Belgesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e; 2013 yılında Kalkınma Bakanı olarak 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.

18.12.2024 22:27  Güncelleme: 22:28
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e; 2013 yılında Kalkınma Bakanı olarak 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olduğu süreçte, 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafıdan düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla Ahmet Özer'e imzalı olarak verdiği sertifikanın fotoğrafını paylaştı.

Çelik, paylaşımına, "Benim işim değil diyerek kaçmayın. Bir kez olsun, dürüstçe şahitliğinizi açıklayın. Prof. Dr. Ahmet Özer'i bizim kadar siz de tanıyorsunuz. Suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bu zulme ortak olmayın" notunu düştü.

Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olarak imzasının olduğu sertifikada, "Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen '5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in Ahmet Özer'e gönderdikleri teşekkür ve davet mektupları paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz'dan Kayyum Başkan'a Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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