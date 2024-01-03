Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran\'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde barışın, huzurun tesis edilmesi ve terörün son bulması için tüm insanlık olarak ortak ve kararlı bir mücadele zeminini hep birlikte inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.