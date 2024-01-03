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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerini iletti ve dünyanın her yerinde barışın ve huzurun sağlanması için ortak bir mücadele çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran\'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
03.01.2024 - 19:43,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde barışın, huzurun tesis edilmesi ve terörün son bulması için tüm insanlık olarak ortak ve kararlı bir mücadele zeminini hep birlikte inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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