Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan\'ın görevden affını değerlendirdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesine ilişkin, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan Orta Vadeli Program'ımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan Orta Vadeli Program'ımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."