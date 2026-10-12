Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, akrabalık ve parti ayrımı yapılmayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, akrabalık ve parti ayrımı yapılmayacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bir kişinin kendi yakını, başkasının yakını veya herhangi bir partiden olmasının fark etmeyeceğini belirtti. Yılmaz, suçun suç, suçlunun suçlu olduğunu vurgulayarak gereğinin yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Benim yakınımmış, onun yakınıymış, şu partidenmiş hiç fark etmez, gereği yapılır. Suç suçtur, suçlu suçludur"
Kaynak: AA
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