Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Görevlerini devreden valilerimize bugüne kadar ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle yeni görevlerine atanan valileri tebrik etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rabbim, her bir mülki idare amirimize milletimize layıkıyla hizmet etmeyi ve devletimizi en güzel şekilde temsil etmeyi nasip etsin. Görevlerini devreden valilerimize de bugüne kadar ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum."