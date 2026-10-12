Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomik temellerin sağlam olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomik temellerin sağlam olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu ve makroekonomik görünümün son derece sağlam olduğunu söyledi. Yılmaz, dünya ile mukayese edildiğinde büyümenin devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor"
Kaynak: AA
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