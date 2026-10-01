Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurumlarımızın eşgüdümle somut adım attığını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurumlarımızın eşgüdümle somut adım attığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Yılmaz, ilgili tüm kurumların görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar attığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır"
Kaynak: AA
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