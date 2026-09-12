Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Osmaniye\'de ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1996 yılında teröristlerle girilen çatışmada gazi olan İsmail Kaba'nın Raufbey Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanlığını yapan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden gazi Kaba ile sohbet eden Yılmaz, daha sonra aynı mahalledeki AK Parti üyesi 93 yaşındaki Mustafa Karatekin'in evine konuk oldu.

Daha sonra Osmaniye Belediyesine ziyarette bulunan Yılmaz, burada Başkan İbrahim Çenet ile makamında görüştü.

Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da eşlik etti.