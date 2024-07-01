Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Provakatif Amaçlarla Ülkemizde Kargaşa Çıkarmaya Çalışanlar Asla Amaçlarına Ulaşamayacak

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provakatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir. Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provakatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır."