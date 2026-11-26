Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Seçimler 2028'de, spekülatif haberlere itibar etmeyinGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, seçimlerle ilgili spekülatif haberlere ve yorumlara itibar edilmemesini istedi. Yılmaz, Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağının belli olduğunu ve 2028 yılında yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Seçimlerle ilgili spekülatif bir takım haberlere, yorumlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak"
Kaynak: AA
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