Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal konut yatırımlarında yüzde 150 artış sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımlarını yüzde 150 artıracaklarını açıkladı. Bu artış, konut sahibi olmak isteyen alt ve orta gelirli kesimlerin yeni konut projelerinden daha fazla yararlanmasını sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(OVP) Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişiminin kolaylaştırılması için sosyal konut yatırımlarını yüzde 150 artırıyoruz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal konut yatırımlarında yüzde 150 artış sinyali verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?