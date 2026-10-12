Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz kent içi ulaşımda kural, enflasyon üzeri zamda sınır istedi

Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz kent içi ulaşımda kural, enflasyon üzeri zamda sınır istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadele kapsamında kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Enflasyonla mücadele) Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım"
Kaynak: AA
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