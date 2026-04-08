Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı'nda suça sürüklenen çocukların hukuk sistemi açısından taşıdığı önem, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi ve korunmalarına yönelik tedbirleri ele alacaklarını bildirdi.

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, çocukların geleceğin teminatı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Çocukların korunmasına yönelik her türlü tedbiri almanın anayasal yükümlülük olduğunu vurgulayan Uçum, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesinin devlet politikalarının temelini oluşturduğunu belirtti.

Uçum, çocukların suça sürüklenmeden barış içinde yaşamaları ve topluma fayda sağlamaları üzerine yapılan her çalışmaya büyük değer atfettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugünkü çalıştayımızda, suça sürüklenen çocukların hukuk sistemi açısından taşıdığı önem, sosyal ve ekonomik sonuçları itibarıyla çocuklarımızın suça sürüklenmesinin önlenmesi ile korunmalarına yönelik tedbirleri ele alacağız. Hem suça karışan hem de suçun mağduru olan çocukların korunması, yasal sorumluluğumuz olduğu kadar aynı zamanda bir vatandaşlık görevimizdir. Bu zeminde, mevzuatımızda suça sürüklenen çocuk kavramı yaklaşımının muhafaza edilmesine yönelik kanaatimizle birlikte suç örgütlerinin ve çeşitli odakların çocukları suç aracı haline getirme, suçlu kimliğini çocuklar nezdinde meşrulaştırma faaliyetlerine karşı çok sert ve etkili politikalar geliştirme ihtiyacının da farkındayız. Suça sürüklenen çocuklara yönelik alınan koruyucu tedbirler, uygulanan yaptırımlar ve hükmedilen cezaların infazına ilişkin sistem ile Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuattaki düzenlemeleri bu çerçevede değerlendireceğiz."

Suça sürüklenen çocuklara yönelik tespit ve çözüm önerilerini içeren rapor oluşturarak yürütmenin icra ve idari süreçleri ile TBMM'nin yasama faaliyetlerine fikri katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uçum, raporu "öneri belgesi" veya "politika belge taslağı" şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

"Sönen hayatları, dağılan aileleri ve derin acıları barındırıyor"

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ise suça sürüklenen çocuklarla ilgili TBMM çatısı altında 4 aydır titiz ve hummalı çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

Bu kapsamda konunun paydaşlarının yanı sıra suça sürüklenen çocuklar ve mağdurlarla bir araya geldiklerini belirten Durgut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu mesele yalnızca bir çocuk meselesi değildir, aynı zamanda bir adalet, toplum güvenliği ve gelecek meselesidir. Suça sürüklenen çocuklar konusunda yaklaşımımızı geliştirirken, suçun mağdurlarını da asla ihmal etmedik. Mağdur hakkını gözetmeyen bir sistemin adalet duygusunu zedeleyeceğini düşünüyoruz. Bizler komisyon olarak hem masada hem de sahada pek çok çalışma icra ettik. Şunu çok net gördük ki suça sürüklenen çocuklar meselesi, ardında yalnızca suç işlemiş çocukları değil, sönen hayatları, dağılan aileleri ve derin acıları da barındırıyor. Bu nedenle kuracağımız sistem hem çocuğu koruyan hem toplumu güvence altına alan hem de mağdurun hakkını koruyan güçlü bir adalet arayışı anlayışına dayanmalıdır."

Komisyon olarak bu meseleyi yalnızca yargılama ve infaz ekseninde ele almadıklarını dile getiren Durgut, "Çalışmalarımızı sosyoekolojik yaklaşım çerçevesine bina ettik. Çalışmalarımızı aile, okul, çevre, sosyal politika alanları gibi tüm katmanları kapsayan bütüncül bir önleme modeli perspektifiyle yürüttük. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk suça sürüklendiyse bu tek başına bireysel bir hikaye değildir. Pek çok risk faktörünün bir araya gelmesinin ve sistemin bir noktada çocuğa koruyucu müdahale edememiş olmasının sonucudur. O boşluğu doğru tespit edemezsek yalnızca sonuçlarla mücadele eder, sorunu elbette ki çözemeyiz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da konuşma yaptığı çalıştaya, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, ilgili bakanlık birimleri, yargı mensupları, baro temsilcileri, kolluk amirleri ve akademisyenler de katıldı.

Çalıştay, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.