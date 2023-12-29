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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uyardı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğunu ve kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını bildirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uyardı
29.12.2023 - 19:51,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Başkanlığın bina fotoğrafı kullanılarak paylaşılan, "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı. Tüm vatandaşlarımız bundan yararlanabilir." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve söz konusu paylaşımlarda yer alan linklerle kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Paylaşım yapan hesap ve link verilen internet sitesiyle ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların açıklamaları haricinde, resmi kurumlar adına yapılan herhangi bir açıklama ve iddiaya itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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