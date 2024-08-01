Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, 2.311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, 2.311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, dezenformasyonla mücadele kapsamında 2.311 kişiye eğitim verdi. 2 Kasım 2023'te imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. Eğitimlerin amacı, katılımcılara doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla etkili bir şekilde başa çıkma becerileri kazandırmaktır.

01.08.2024 11:47
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünce 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dezenformasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle önemli bir başarıya imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Kasım 2023'te imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 75 gönüllü eğiticiye verilen eğitimlerin ardından, 15 Mayıs-15 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere rekor katılım sağlandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş ve uzman Ümmühan Yücel tarafından verilen eğitimlerin, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Trabzon'daki 3 kurum toplam 2 bin 311 katılımcıya dezenformasyonla mücadele eğitimi verildiğinin altı çizilen açıklamada, "Eğitimlerin amacı, katılımcılara doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla etkili bir şekilde başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu süreçte, toplumda doğru bilginin yayılmasına önemli katkılar sağlanması ve bilinçlenme sürecine destek olunması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünün eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, 2.311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verdi - Son Dakika

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