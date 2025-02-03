Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başladı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Toplantıda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ikinci yılında bölgedeki son durum, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik adımlar, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması, Hamas ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkes ile enflasyonla mücadele konularının görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16.50'de başladı.

Toplantıda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ikinci yılına yaklaşırken, bölgedeki son durum ve atılan adımlar ele alınacak.

Bunu yanı sıra, toplantının gündeminde, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik adımlar, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliğinin artırılması ve Hamas ile İsrail arasında yürürleğe giren ateşkesin de yer alması, ayrıca enflasyonla mücadelede ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımların da konuşulması öngörülüyor.