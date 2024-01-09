Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini verecek

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini 14 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde verecek.

Koro'dan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Hulusi Yücebıyık şefliğinde 11.30'da gerçekleştirilecek "Ferahnak" adlı konser iki bölümden oluşacak.

Konserin birinci bölümünde, bestesi ve yürük semaisi Zekai Dede'ye, ağır semaisi Dede Efendi'ye ait olan ferahnak makamında bir takım ile aynı makamdan peşrev saz semaisi ve parlak şarkılar icra edilecek.

İkinci bölümde ise Murat Aydemir (tanbur), Volkan Ertem (viyolonsel) ve Furkan Bilgi (kemençe) sahne alarak saz eserleri repertuvarından seçkin örnekleri müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Solist Ezgi Köker Aldemir'in klasik ve neoklasik eserlerden oluşturduğu bir repertuvarla dinleyici huzuruna çıkacağı konser, koronun seslendireceği kürdilihicazkar eserlerle son bulacak.