Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nın Nisan Ayı Harcaması 8 Kat Arttı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın nisan ayı harcamasının geçen yılın aynı ayına göre 8 katına çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan Saray, bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadı. Kamuda tasarruf sarayın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Sarayın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı, en düşük 4 emekli maaşına yaklaştı. Saray kendi harcamalarından emekliye, asgari ücretliye kaynak ayırmaya fırsat bulamadı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada iktidarın kamuda tasarruf paketi hazırlamasına karşın, tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı sarayının kapısından geçmediğini söyledi. Bulut, Cumhurbaşkanlığı'nın nisan ayı harcamalarının geçen yılın nisan ayına göre 8 kat arttığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan sarayın bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadığını belirten Bulut, "Sarayın günlük harcaması 53 milyon 466 bin, saatlik harcaması 2 milyon 227 bin, dakikalık harcaması 37 bin 129 lira oldu" ifadelerini kullandı.

Emekliye 'kaynak yok' diyen sarayın bol keseden harcamaya devam ettiğini kaydeden Bulut, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Kamuda tasarruf Saray'ın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken Saray'ın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin TL sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören saraya para dayanmıyor. Vatandaş bırakın ayın sonunu ortasını bile getiremiyor. Maaş cebe girmeden kiraya, faturalara, mutfak masraflarına gidiyor.

"KAMUDA TASARRUF SARAY'DAN BAŞLAMALI"

Kamuda tasarrufun başını saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz. Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya saraydan başlanmalıdır."