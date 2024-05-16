Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Nisan Ayı Harcaması 8 Kat Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Nisan Ayı Harcaması 8 Kat Arttı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nın Nisan Ayı Harcaması 8 Kat Arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın nisan ayı harcamasının geçen yılın aynı ayına göre 8 katına çıktığını belirtti. Sarayın günlük harcaması 53 milyon 466 bin, saatlik harcaması 2 milyon 227 bin, dakikalık harcaması 37 bin 129 lira oldu. Bulut, kamuda tasarrufun saraydan başlaması gerektiğini vurguladı.

16.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın nisan ayı harcamasının geçen yılın aynı ayına göre 8 katına çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan Saray, bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadı. Kamuda tasarruf sarayın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Sarayın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı, en düşük 4 emekli maaşına yaklaştı. Saray kendi harcamalarından emekliye, asgari ücretliye kaynak ayırmaya fırsat bulamadı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada iktidarın kamuda tasarruf paketi hazırlamasına karşın, tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı sarayının kapısından geçmediğini söyledi. Bulut, Cumhurbaşkanlığı'nın nisan ayı harcamalarının geçen yılın nisan ayına göre 8 kat arttığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan sarayın bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadığını belirten Bulut, "Sarayın günlük harcaması 53 milyon 466 bin, saatlik harcaması 2 milyon 227 bin, dakikalık harcaması 37 bin 129 lira oldu" ifadelerini kullandı.

Emekliye 'kaynak yok' diyen sarayın bol keseden harcamaya devam ettiğini kaydeden Bulut, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Kamuda tasarruf Saray'ın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken Saray'ın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin TL sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören saraya para dayanmıyor. Vatandaş bırakın ayın sonunu ortasını bile getiremiyor. Maaş cebe girmeden kiraya, faturalara, mutfak masraflarına gidiyor.

"KAMUDA TASARRUF SARAY'DAN BAŞLAMALI"

Kamuda tasarrufun başını saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz. Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya saraydan başlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Saray, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Nisan Ayı Harcaması 8 Kat Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:35:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Nisan Ayı Harcaması 8 Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement