Cumhuriyet Bayramı Öncesi Bayrampaşa\'da Duygusal Etkinlik

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenen etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı öncesi, Cumhuriyet'in ilanını sembolize eden "Gazeteci Çocuklar" dönemin kıyafetlerini giyerek Bayrampaşa sokaklarında gezdi.

Dönem kıyafeti giyen çocukların, "Yazıyor, Cumhuriyetin İlanını Yazıyor" seslerinin yankılandığı Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde hem duygusal hem de gururlandıran anlar yaşandı.