(İSTANBUL) -Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenen etkinlikte, Cumhuriyet Bayramı öncesi, Cumhuriyet'in ilanını sembolize eden "Gazeteci Çocuklar" dönemin kıyafetlerini giyerek Bayrampaşa sokaklarında gezdi.
Dönem kıyafeti giyen çocukların, "Yazıyor, Cumhuriyetin İlanını Yazıyor" seslerinin yankılandığı Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde hem duygusal hem de gururlandıran anlar yaşandı.
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29.10.2024 04:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı Öncesi Bayrampaşa'da Duygusal Etkinlik - Son Dakika
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