Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Denizli'de Açılıyor - Son Dakika
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Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Denizli'de Açılıyor

Merkezefendi Belediyesi, yazar Özlem Özdemir'in küratörlüğünde 'Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi'ni düzenliyor. Sergi, kadınların tarih boyunca kazandığı hakları ve başarıları gözler önüne serecek. Açılışı 24 Ekim Perşembe günü yapılacak.

19.10.2024 12:53  Güncelleme: 16:10
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, küratörlüğünü yazar Özlem Özdemir'in üstlendiği 'Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi'ni Denizlililer ile buluşturacak. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Cumhuriyet'in temellerini atan ve geleceğe yön veren kadınların büyüleyici hikayelerini anlatan 'Cumhuriyet'in Öncü Kadınları' sergisinin açılışına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet'in kadınlar için açtığı özgürlük kapısından cesurca ilerleyen kadınların öykülerini anlatan tarihi bir sergi olan Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Yazar Özlem Özdemir'in üstlendiği serginin açılışı, 24 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Sergi, 3 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak.

Sergi, üç bölümden oluşuyor

Üç bölümden oluşan serginin ilk bölümünde Atatürk'ün kadına bakışını kronolojik olarak ortaya koyuluyor ve Türk kadınının haklarını kazanma sürecini dünyayla kıyaslayarak anlatılıyor. İkinci bölümde, fotoğrafların biyografilerle bütünleştiği 20 öncü kadının kapsamlı biyografileri detaylıca sergileniyor. Son bölümde ise dünden bugüne, bazıları bugün aramızda olan, adları bilinmeyen 100 kadının adlarını anarak, onlara da bir saygı duruşunda bulunuluyor. Sergide yer alan seçki, farklı meslek dallarında ilki başarmış ve gençlere ilham verecek işler ortaya koyan isimlerden oluşuyor.

Başkan Doğan'dan davet

Serginin, cesur kadınların ülkemizin çağdaşlaşma yolundaki katkılarını gözler önüne sereceğini belirten Başkan Doğan, "Atatürk'ün izinden giden, yaptıkları ve bıraktıkları mirasla bugünlere gelmemizde mihenk taşı olan kadınların başarılarını bu sergi aracılığıyla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu değerli sergi ile Cumhuriyetimizin değerlerinden olan kadınlarımızın bugüne kadar neler yaptığını bir kez daha göreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı ve özel sergiye bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Sergisi Denizli'de Açılıyor - Son Dakika

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