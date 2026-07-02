Savcı Gadem Taş'ın adı parka verildi

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, caroli hastalığı nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adını, Gebizli Mahallesi'nde bulunan bir parka verdi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adı, Muratpaşa Belediyesi tarafından Gebizli Mahallesi'nde bulunan bir parka verildi. Parkın isim verme töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene; Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Behçet Tufan Turan, merhum savcı Taş'ın ağabeyi Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"İLKELİ VE BAĞIMSIZ HUKUKÇULARIN İSİMLERİ YAŞATILMALI"

Törende konuşan Başkan Uysal, Gadem Taş'ın da mesleğini onuruyla yerine getiren örnek bir hukukçu olduğunu söyledi. Hukukun toplumun temel güvencesi olduğunun altını çizen Uysal, ilkeli ve bağımsız hukukçuların gelecek kuşaklara örnek olarak yaşatılması gerektiğini vurguladı. Başkan Uysal, "Hukuk terazisi sağlamsa bütün meslekler kendisini ifade edebilir. Rahmetli Gadem Taş gibi görevini bağımsız, şerefli ve hukukun üstünlüğünü hayatıyla yaşayarak yerine getiren insanların anısını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Parkımızın adı hayırlı olsun" diye konuştu.

MESLEKTAŞLARI GADEM TAŞ'I ANDI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Behçet Tufan Turan ise Taş'ın çalışkanlığı, disiplinli kişiliği ve insan sevgisiyle herkesin takdirini kazandığını belirtti. Turan, "Bazı insanlar vardır, hayatınıza sonradan girer ama ayrıldıklarında derin iz bırakırlar. Gadem kardeşim benim için öyleydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Anısını yaşatmak adına bu parka Gadem Taş'ın isminin verilmesini sağlayan Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a yargı camiası adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara da Gadem Taş'ın isminin yaşatılmasını anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirdi. Kara, "Bu vefa davranışı dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımıza, isim verilmesinde emeği geçen belediye meclis üyelerine ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AGC Başkanı Taş ise "İnsan bir nefesi kesildiğinde, bir de ismi unutulduğunda ölürmüş. Kardeşimin hayatı boyunca rehberi, vicdanı ve kanunu oldu. Hiç kul hakkı yemedi, onuruyla yaşadı, onuruyla gitti. Bütün kazanımlarının eğitime adanmasını istemişti. Biz de onun tüm birikimlerini eğitime harcayacağız. Bugün isminin bu parkta yaşatılacak olması bizim için büyük bir sürpriz ve çok anlamlı bir vefa örneği oldu" diye konuştu. Taş, parkın isminin verilmesinde emeği geçen Başkan Ümit Uysal'a, belediye meclis üyelerine, muhtarlara teşekkür etti.

GEBİZLİ MAHALLESİ'NDEN TEŞEKKÜR

Gebizli Mahallesi Muhtarı İsa Kastan da "Değerli savcımızın ismi bu parkta yaşarken kendisi de her daim yüreğimizde yaşayacaktır" diyerek başta Başkan Uysal olmak üzere bu kararda emeği geçen herkese mahalleli adına teşekkür ettiğini söyledi.