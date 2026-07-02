Savcı Gadem Taş'ın adı parka verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savcı Gadem Taş'ın adı parka verildi

02.07.2026 12:03  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, genç yaşta vefat eden Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adını Gebizli Mahallesi'ndeki bir parka verdi. Törende konuşan Başkan Uysal, ilkeli ve bağımsız hukukçuların anısının yaşatılmasının önemini vurguladı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, caroli hastalığı nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adını, Gebizli Mahallesi'nde bulunan bir parka verdi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adı, Muratpaşa Belediyesi tarafından Gebizli Mahallesi'nde bulunan bir parka verildi. Parkın isim verme töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene; Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Behçet Tufan Turan, merhum savcı Taş'ın ağabeyi Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"İLKELİ VE BAĞIMSIZ HUKUKÇULARIN İSİMLERİ YAŞATILMALI"

Törende konuşan Başkan Uysal, Gadem Taş'ın da mesleğini onuruyla yerine getiren örnek bir hukukçu olduğunu söyledi. Hukukun toplumun temel güvencesi olduğunun altını çizen Uysal, ilkeli ve bağımsız hukukçuların gelecek kuşaklara örnek olarak yaşatılması gerektiğini vurguladı. Başkan Uysal, "Hukuk terazisi sağlamsa bütün meslekler kendisini ifade edebilir. Rahmetli Gadem Taş gibi görevini bağımsız, şerefli ve hukukun üstünlüğünü hayatıyla yaşayarak yerine getiren insanların anısını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Parkımızın adı hayırlı olsun" diye konuştu.

MESLEKTAŞLARI GADEM TAŞ'I ANDI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Behçet Tufan Turan ise Taş'ın çalışkanlığı, disiplinli kişiliği ve insan sevgisiyle herkesin takdirini kazandığını belirtti. Turan, "Bazı insanlar vardır, hayatınıza sonradan girer ama ayrıldıklarında derin iz bırakırlar. Gadem kardeşim benim için öyleydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Anısını yaşatmak adına bu parka Gadem Taş'ın isminin verilmesini sağlayan Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a yargı camiası adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara da Gadem Taş'ın isminin yaşatılmasını anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirdi. Kara, "Bu vefa davranışı dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımıza, isim verilmesinde emeği geçen belediye meclis üyelerine ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AGC Başkanı Taş ise "İnsan bir nefesi kesildiğinde, bir de ismi unutulduğunda ölürmüş. Kardeşimin hayatı boyunca rehberi, vicdanı ve kanunu oldu. Hiç kul hakkı yemedi, onuruyla yaşadı, onuruyla gitti. Bütün kazanımlarının eğitime adanmasını istemişti. Biz de onun tüm birikimlerini eğitime harcayacağız. Bugün isminin bu parkta yaşatılacak olması bizim için büyük bir sürpriz ve çok anlamlı bir vefa örneği oldu" diye konuştu. Taş, parkın isminin verilmesinde emeği geçen Başkan Ümit Uysal'a, belediye meclis üyelerine, muhtarlara teşekkür etti.

GEBİZLİ MAHALLESİ'NDEN TEŞEKKÜR

Gebizli Mahallesi Muhtarı İsa Kastan da "Değerli savcımızın ismi bu parkta yaşarken kendisi de her daim yüreğimizde yaşayacaktır" diyerek başta Başkan Uysal olmak üzere bu kararda emeği geçen herkese mahalleli adına teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Savcısı, Yerel Haberler, Muratpaşa, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı Gadem Taş'ın adı parka verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:13
MSB’den Bahçeli’nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
MSB'den Bahçeli'nin askeri hastaneler çağrısına yanıt
11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:54
Tartışma yaratan atama Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:06:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Savcı Gadem Taş'ın adı parka verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.