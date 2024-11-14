Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde Çoğunluğu Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde Çoğunluğu Sağladı

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi\'nde Çoğunluğu Sağladı

Trump'ın liderliğindeki Cumhuriyetçiler, 218 sandalye ile Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı.

14.11.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – ABD'de 5 Kasım'da Başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçiler, Senato'nun ardından Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de 218 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etti.

ABD Başkanlık Seçimini kazanarak 47'inci ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın partisi, Temsilciler Meclisi'nde Arizona ve yavaş sayım yapan Kaliforniya'daki yarışın medya tarafından parti lehine sonuçlandığının bildirilmesinin ardından 218 sandalyeye  ulaşarak ABD Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kazandı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik içinde, kararlı ve Önce Amerika Gündemini uygulamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD'li seçmenler, 5 Kasım'da Başkanlık Seçimleri'nin yanı sıra 100 sandalyeli Senato'nun 3'te 1'i (34 sandalye) ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanmıştı. Cumhuriyetçiler daha önce 52 koltuk kazanarak Senato'da Demokratlara karşı üstünlük sağlamıştı.

Görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, başkanlık döneminde "ülkenin gelmiş geçmiş en büyük sınır dışı operasyonunu gerçekleştirme, vergi indirimlerini genişletme, siyasi düşmanlarını cezalandırma, federal hükümetin en güçlü araçlarının kontrolünü ele geçirme ve ABD ekonomisini yeniden şekillendirme" sözü verdi. Cumhuriyetçilerin seçim zaferlerinin ardından Kongre'nin bu gündemi destekleyeceği ve Trump'ın seçim vaatlerini büyük ölçüde gerçekleştirebileceği öngörülüyor.

Trump 2016'da başkan seçildiğinde de Cumhuriyetçiler Kongre'de üstünlüğe sahipti, ancak politika fikirlerine direnç gösteren Cumhuriyetçi liderler ve liberal çoğunluğa sahip Yüksek Mahkeme sebebiyle gündemini hayata geçirememişti. Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak itibariyle başlayacak olan Trump, bu kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" hareketi etrafında toplanan Cumhuriyetçi Parti ve üçünü de kendisinin atadığı muhafazakar yargıçların hakim olduğu bir Yüksek Mahkeme ile çalışacak.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde Çoğunluğu Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde Çoğunluğu Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.