Cumhuriyetçilerden Gaetz Raporuna Engelleme - Son Dakika
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Cumhuriyetçilerden Gaetz Raporuna Engelleme

Cumhuriyetçiler, Trump'ın adayı Gaetz hakkındaki Etik Komitesi raporunun açıklanmasını reddetti.

06.12.2024 06:46
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ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, seçilmiş başkan Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen ancak hakkında Temsilciler Meclisi Etik Komitesince hazırlanan rapor dolayısıyla adaylıktan çekilen Matt Gaetz hakkındaki raporun kamuoyuna açıklanmasını engelledi.

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, mecliste çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler, Demokratların raporun açıklanması yönündeki tasarısını reddetti.

Böylece Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen ancak hakkındaki Etik Komitesi raporu dolayısıyla gündemde tartışma yaratan Gaetz'le ilgili raporun kamuoyuna açıklanması çağrıları sonuçsuz kaldı.

Demokratlar sonuçtan dolayı hayal kırıklığı içinde olduklarını kaydederken, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ise sürecin "siyasi bir ava" dönüştürüldüğünü savundu.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Matt Gaetz, önceki hafta söz konusu tartışmaların büyümesi dolayısıyla adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyetçilerden Gaetz Raporuna Engelleme - Son Dakika

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