Ayvalık Belediyesi, Cunda Arka Deniz–Çataltepe Yolunda Çalışmaları Tamamladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cunda Alibey Adası Arka Deniz ile Çataltepe arasındaki temiz su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının ardından başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Ayvalık Belediyesi, Cunda Alibey Adası'nda altyapı çalışmaları nedeniyle yenilenen Arka Deniz–Çataltepe yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışma, özellikle toplu ulaşım güzergahında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Özellikle minibüs (dolmuş) güzergahı olarak yoğun kullanılan bölgede yaklaşık 25 bin metrekarelik yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla birlikte ulaşım güvenliği artırılırken, sürücüler ve yayalar için daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Daha güvenli ve konforlu yollar için Ayvalık'ımızın her noktasında durmadan çalışıyoruz. Çalışmalar sırasında bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür ediyorum" dedi.