Cüneyt İ. Yeniden Gözaltına Alındı

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Sümeyra İ.'yi başına çekiçle vurup, ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Cüneyt İ.'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Cüneyt İ., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
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