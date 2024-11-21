Cüneyt İ. Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cüneyt İ. Yeniden Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşine çekiçle saldırarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Cüneyt İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

21.11.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Sümeyra İ.'yi başına çekiçle vurup, ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Cüneyt İ.'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Cüneyt İ., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cüneyt İ. Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 20:11:58. #1.12#
SON DAKİKA: Cüneyt İ. Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.